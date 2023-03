Inhaberin zieht weg: Wie es mit Buch Netzer in Lindenberg im Sommer weitergeht

Beim Buchladen am Stadtplatz Lindenberg steht ein Betreiberwechsel an. Wie es mit dem Geschäft von Simone Kitz im Sommer weitergeht.

31.03.2023 | Stand: 07:47 Uhr

Nachdem Simone Kitz als Inhaberin von Buch Netzer in Lindenberg im Spätjahr 2022 ihren Rückzug verkündet hatte, war unklar, wie es mit dem traditionsreichen Geschäft am Stadtplatz weitergeht. Nun ist der Groschen gefallen: Am 1. August werde sie den Betrieb an die Heidelberger b.service GmbH übergeben. Das Gebäude, zu dem auch eine Wohnung gehört, hat sie inzwischen verkauft – die Geschäftsräume werden an den neuen Betreiber vermietet.

