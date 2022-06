Lindenberg träumt von einem Baum auf dem Kreisverkehr

Diskussion im Stadtrat: Das Bauwerk an der B308 ist „nicht gerade einladend“. Das Staatliche Bauamt hat aber eine klare Haltung dazu.

06.06.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Als Garten- und Landschaftsbauer ist Helmut Strahl mit den Möglichkeiten der ansprechenden Gestaltung einer Grünfläche durchaus vertraut. Im Bauausschuss der Stadt Lindenberg meldete er sich nun mit einem vernichtenden Urteil zu Wort: „Überall gibt es schönere Kreisverkehre als bei uns.“ Der CSU-Stadtrat bezog sich damit vor allem auf den neuen Kreisel an der Alpenstraße. Er warf die Frage in den Raum, ob dort nicht „was Attraktives für Lindenberg“ entstehen könnte. So, wie es jetzt daliegt, sei das Bauwerk „nicht gerade einladend“, meinte Strahl.

