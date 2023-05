Warum Lindenberg eine Kfz-Werkstatt verliert

Vergeblich hat Jakob Brög nach einem langfristigen Firmensitz in der Stadt gesucht. Woran es gescheitert ist und wo es ihn nun hinzieht.

14.05.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Jakob Brög hat sich vor zehn Jahren mit „Brögs Garage“ als Kraftfahrzeug-Mechaniker in Lindenberg selbstständig gemacht. Längst hat er einen festen Kundenstamm und ist vom Arbeitspensum her gut ausgelastet. Auch mit seiner Familie fühlt er sich in der Stadt wohl – und dennoch schließt er Ende Juni seine Werkstatt an der Poststraße und eröffnet sie wenige Tage später wieder im württembergischen Neukirch. Sein Grund: „Ich finde hier seit Jahren keine langfristig nutzbaren Räume.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.