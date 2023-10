Unbekannter steckt in Drogeriemarkt Parfüms im Wert von 1200 Euro in den Rucksack

In einem Drogeriemarkt in Lindenberg soll ein Unbekannter versucht haben, Parfüms im Wert von insgesamt 1200 zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

13.10.2023 | Stand: 18:42 Uhr

In einem Drogeriemarkt in Lindenberg hat eine unbekannte Person versucht, Kosmetikartikel im Wert von 1200 Euro zu stehlen. Laut Polizei steckte sich der Täter in dem Markt in der Kreuzhofstraße mehrere Parfüms in den Rucksack. Ersten Erkenntnissen zufolge, stellte er den Rucksack dann in dem Laden ab, um ihn wohl später mitzunehmen.

Zeugen nach versuchtem Ladendiebstahl in Lindenberg gesucht

Zeugen, die etwas beobachtet haben, und Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sollen sich bitte bei der Polizei Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/92010 melden.

