Lindenberg will Skateplatz erweitern und verbessern

Stadt will dem Wunsch des Jugendparlaments nachkommen. Beim Standort dreht sich alles um die Frage Stadtpark oder Hallenbad.

29.06.2023 | Stand: 17:29 Uhr

Die Stadt will den Skateplatz erweitern und damit für Jugendliche attraktiver machen. Das ist ein schon länger bekanntes Ansinnen des Jugendparlaments. Dem wird die Stadt entsprechen, aber nicht einem anderen Wunsch der Jugendlichen. Sie hätten die Anlage gerne im Stadtpark gesehen. Das will eine Ratsmehrheit allerdings nicht. Sie favorisiert ein Gelände am Hallenbad. Das passe am besten, argumentierte beispielsweise Florian Weber.

