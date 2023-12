30 Anbieter verkaufen Speisen und Getränke, Geschenkartikel und Selbstgemachtes. Für Kinder gibt es Kutschfahrten und ein Postamt für Wunschzettel.

04.12.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Der Lindenberger Adventsmarkt öffnet am Samstag, 9. Dezember, seine Tore. Er findet wieder auf dem Stadtplatz statt.

Von 12 bis 20 Uhr stehen dort dann an die 30 Vereine, soziale Einrichtungen sowie gewerbliche Anbieter und werden Speisen und Getränke, Geschenk- und Dekorationsartikel sowie Selbstgebasteltes anbieten, kündigt die Stadt an.

Auch der Nikolaus schaut vorbei

Der Nikolaus wird um 16 Uhr mit seinem Gefolge von Engelchen und Knecht Ruprechten ans Rathaus kommen und für jedes Kind eine kleine Überraschung dabei haben.

Außerdem gibt es für Kinder wieder Kutschfahrten (13 bis 16 Uhr), den Mini-Streichelzoo mit Esel und Schafen, eine weihnachtliche Lesung mit Antonie Schneider, sowie das Wunschzettel-Postamt (14 Uhr bis 18 Uhr), das bei Buch Netzer eingerichtet wird.

Gleiche Tassen an allen Glühweinständen

Auch in diesem Jahr gibt es die Lindenberger Adventsmarkt-Tasse. Sie wird gegen Pfand ausgegeben und kann dann an allen Glühwein-Ständen befüllt werden. Die Rückgabe erfolgt am Tassen-Stand oder man behält die Tasse für den Glühwein zu Hause. Ermöglicht hat das der Verkehrsverein Lindenberg, der für den Markt 2000 Tassen gekauft hat.

Der Adventsmarkt wird musikalisch gestaltet von der Sing- und Musikschule Lindenberg, den TSZ-Musikanten, der JuKa Lindegg sowie von Alphornbläsern und den Turmbläsern der Stadtkapelle Lindenberg.