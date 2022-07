Lindenberger feiern Stadtfest: „Alle waren gut drauf“

Zahlreiche Menschen feiern bis spät in die Nacht rund um den Stadtplatz und in der Weinstraße ihr Stadtfest. Welche Ideen es für das nächste Jahr gibt.

17.07.2022 | Stand: 15:19 Uhr

„Es war perfekt. Super Wetter, alle waren gut drauf und haben sich gefreut, dass was los ist in Lindenberg“, eine durch und durch positive Bilanz „seines ersten“ Stadtfestes zieht Tobias Kraus. Er steht seit Kurzem an der Spitze des Sportbeirats, der das Fest organisiert hat.

Ab Mittags bis in die Nacht tummelten sich hunderte Menschen im Zentrum von Lindenberg. Vor allem ab 18 Uhr füllt sich der Stadtplatz und in der Weinstraße herrscht bis spät in die Nacht dichtes Gedränge.

In den Morgenstunden kündeten die Böllerschützen deutlich hörbar an. Los ging es dann mit einem Kinderflohmarkt auf dem Pausenhof der Grundschule. Spielsachen, Bücher oder Trettraktoren wechselten dort ihre Besitzer.

Bieranstich mit Bürgermeister Eric Ballerstedt

Um 12 Uhr stand der Bieranstich mit Bürgermeister Eric Ballerstedt auf dem Programm. Unterstützt wurde er von der amtierenden Hutkönigin Sabine Berner, die dort ihren ersten großen offiziellen Auftritt hatte.

Bilderstrecke

Bilder vom Stadt- und Kinderfest in Lindenberg 2022

1 von 14 2 von 14 3 von 14 4 von 14 5 von 14 6 von 14 7 von 14 8 von 14 9 von 14 10 von 14 11 von 14 12 von 14 13 von 14 14 von 14 Am Samstag fand das Stadt- und Kinderfest in Lindenberg mit Musik, Bewirtung, Flohmarkt und Bieranstich statt. Zahlreiche Besucher schlenderten bei Sonnenschein über die Plätze der Altstadt. Bild: Adi Ballerstedt Am Samstag fand das Stadt- und Kinderfest in Lindenberg mit Musik, Bewirtung, Flohmarkt und Bieranstich statt. Zahlreiche Besucher schlenderten bei Sonnenschein über die Plätze der Altstadt. Bild: Adi Ballerstedt 1 von 14 Stadtfest Lindenberg, Stadtplatz, Veranstaltung, Clown, Bieranstich, Flohmarkt, feiernde Menschen, Musik, Bild: Adi Ballerstedt Stadtfest Lindenberg, Stadtplatz, Veranstaltung, Clown, Bieranstich, Flohmarkt, feiernde Menschen, Musik, Bild: Adi Ballerstedt

Richtig gut kam bei den jüngeren Besuchern vor allem das Karussell auf dem unteren Stadtplatz an, hat Kraus beobachtet. „Da ging es immer richtig rund.“ Bisher stand das kleine Fahrgeschäft beim Stadtfest im Brennterwinkel. „Da war es ein bisschen abseits, dieser Platz war viel besser.“ Er war frei geworden, da der Alpenverein dieses Jahr sein Bierkistenstapeln nicht angeboten hat. Ausgefallen ist in diesem Jahr der Gaudilauf. Zu wenig Teilnehmer hatten sich dafür laut Kraus angemeldet.

Froh über Unterstützung des Bauhofs

Lesen Sie auch

Stadtfest in Lindenberg Das sollten Sie zum Stadtfest in Lindenberg am Wochenende wissen

Von morgens um sieben bis nachts um Viertel vor fünf war Kraus rund um den Stadtplatz unterwegs, hat beim Auf- und Abbau mitangepackt. Dass alles reibungslos abgelaufen ist, freut ihn. Froh ist er vor allem über die Unterstützung der Stadt und des Bauhofs. „Ohne wäre das nicht gegangen.“

Kaum sind die letzten Bierbänke zusammengeklappt und die letzten Flaschen verräumt, haben die Organisatoren schon Ideen für das Stadtfest im nächsten Jahr. „Ich will es mir zur Aufgabe machen, den Kinderfest-Charakter wieder mehr zu stärken“, betont Kraus. Er erinnert sich noch daran, wie er selbst als Kind auf dem Stadtfest unterwegs war. „Da war so viel geboten, da war man den ganzen Nachmittag beschäftigt.“

Er könnte sich auf dem Stadtplatz gut eine zweite Bühne vorstellen, auf der dann die Kinder aus den Vereinen zeigen, was sie das ganze Jahr über gemacht haben. Heuer gab es eine Kinder-Jazzdance-Aufführung in der Turnhalle der Grundschule. „Es wäre schön, wenn das alles näher zum Stadtplatz kommt, dort ist ja noch Platz“, findet Kraus.