Hallenbad Lindenberg öffnet: So läuft am Wochenende der Testlauf ab

An drei Tagen testet die Stadt Lindenberg das neue Schwimmbad. Wer zuerst baden darf und wann die Einrichtung endgültig öffnet.

15.04.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Für Banken gibt es den Stresstest, für Theaterschauspieler die Generalprobe – und auch das neue Hallenbad in Lindenberg erhält einen Testlauf. An diesem Sonntag werden dort erstmals Badegäste ins Wasser springen.

Testlauf des Hallenbads Lindenberg dauert drei Tage

Die Stadt führt einen insgesamt dreitägigen Testlauf durch. Den Anfang machen am Sonntag die Anwohner, die drei Jahre lang eine Baustelle haben ertragen müssen. Als kleine „Wiedergutmachung“ hat die Stadt sie zum Testlauf eingeladen. Um 10 Uhr gehen die ersten durch das Drehkreuz.

Am Montag und am Dienstag dürfen dann Vereine das neue Hallenbad auf Herz und Nieren prüfen. Am Montag beispielsweise tun das neben der Wasserwacht rund 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Abteilung Schwimmen des TV Lindenberg. Sie werden nachmittags laut Abteilungsleiterin Rebecca Hermann ein kleines Training abhalten – und natürlich auch die restlichen Funktionen und Ecken ihrer neuen Heimstätte erkunden.

Um herauszufinden, wie das Bad ankommt, was gefällt, was gut läuft, was fehlt und was verbessert werden muss, legt die Stadt Fragebögen für die Tester aus. Bis zur Eröffnung können die Verantwortlichen dann nachjustieren.

Vom 28. bis 30. April ist das Eröffnungswochenende. Am Freitag ist der Festakt für geladene Gäste. Beim „Blick hinter die Kulissen“ am Samstag und das „Anschwimmen“ am Sonntag kann dann die Bevölkerung dabei sein. Die Stadt vergibt für beide Tage kostenlose Tickets für bestimmte Zeitfenster. Sie werden verlost. Für beide Tage sind noch Bewerbungen möglich. Formulare dafür gibt es auf der Homepage der Stadt, im Gästeamt und im Bürgerbüro. Sie können noch bis Dienstag (18. April) abgegeben werden. Die Gewinner werden bis 24. April informiert.

Hallenbad hat 14 Millionen Euro gekostet

Offiziell in Betrieb geht das neueste Schmuckstück der Stadt, das rund 14 Millionen Euro kostet, am 1. Mai. An diesem Feiertag (Tag der Arbeit) ist das Hallenbad nach Angaben der Stadt wie an einem normalen Montag geöffnet – von 13 bis 21 Uhr.