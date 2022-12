Lindenberger Schwimmerin Rebecca Hermann fliegt zum Meistertitel

Für die 25-Jährige vom TV Lindenberg läuft es bei der Schwäbischen Meisterschaft der Masters richtig rund. Sie knackt ihre Bestzeit, holt Gold und Silber.

Eine Goldmedaille und ein Meistertitel fühlen sich immer gut an. Vor allem dann, wenn sie so zustande kommen: Rebecca Hermann vom TV Lindenberg hat bei der Schwäbischen Meisterschaft der Masters in Haunstetten ( Augsburg) in ihrer Altersklasse den Titel über 800 Meter Freistil geholt – und dabei ihre bisherige persönliche Bestzeit um fast 25 Sekunden förmlich pulverisiert.

Die 25-Jährige, die beim TV Lindenberg auch die Schwimm-Abteilung leitet, legte einen wahren Raketenstart hin. Für die ersten 100 Meter benötigte sie nur 1:20,48 Minuten. Den Rest schwamm sie konstant – und schlug nach 11:50,6 Minuten an. Mit fast 40 Sekunden Vorsprung holte die Studentin damit überlegen den Meistertitel in der AK 25 in die Bergstadt.

„Die 800 Meter Freistil haben sich sehr leicht angefühlt und waren gut machbar“, sagt Hermann. Sie war bei der Meisterschaft die einzige Starterin ihres Heimatvereins – und trat noch ein zweites Mal an: Über 400 Meter Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil im Wechsel) lief es ähnlich gut für sie. Mit einer Zeit von 6:29,48 Minuten war sie so schnell wie noch nie – und wurde Vizemeisterin. Gold ging an die zwei Jahre ältere Nicole Weber vom SV Augsburg 1911, die mit einer Fabelzeit von nur knapp über fünf Minuten eine Klasse für sich war.

Das sagt die Doppel-Medaillengewinnerin nach dem Wettkampf

Die Doppel-Medaillengewinnerin war nach dem Wettkampf happy: „Zwei Starts, zwei Bestzeiten, zwei Podestplätze – da kann man schon zufrieden sein“, sagte sie. „Für die 400 Meter Lagen war es nicht mehr so einfach, die Motivation zu sammeln, das ist einfach keine angenehme Strecke. Trotzdem freut es mich, dass ich meine Bestzeiten bei beiden Starts nochmals ein gutes Stück unterbieten konnte.“ Über die 400 Meter Lagen war sie mit einer Zeit von 6:37,86 Minuten gemeldet. Sie verbesserte ihre persönliche Bestleistung also um etwas mehr als acht Sekunden.

Dass die Lindenbergerin „nur“ zweimal ins Wasser ging, hat übrigens einen ganz banalen Grund: In der Masters-Wertung durften die Frauen nur 800 Meter Freistil und 400 Meter Lagen schwimmen. Mehr Disziplinen waren nicht im Angebot. Lediglich für die jüngeren Jahrgänge gab es auch kürzere Distanzen. Die Männer hatten hingegen auch 1500 Meter Freistil zur Auswahl. „Ich ich würde das auch gerne mal schwimmen, aber es wird leider nie ausgeschrieben für weiblich“, bedauert Hermann.

