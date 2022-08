Die Menschen fotografieren mehr denn je. Davon profitiert Allcop in Lindenberg. Es produziert in der Spitze mehr als eine Million Bilder und Poster am Tag.

27.08.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Die Bilder kommen quasi am Fließband. Tausende am Tag, in der Spitze auch mehr als eine Million. Die Firma allcop in Lindenberg gehört zu den drei größten Fotofinishern in Deutschland. „Wir wollen weiter wachsen“, sagt Thomas Wiest. Der 36-Jährige ist zusammen mit seiner Schwester Monika Sommerfeld in dritter Generation geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.