Line Dance in Scheidegg: Es muss nicht nur Country-Music sein

Seit einigen Jahren schwingen die „Lucky Heel Dancer“ aus Scheidegg regelmäßig das Tanzbein im Kurhaus. Welche Voraussetzungen Interessierte mitbringen sollten.

05.06.2023 | Stand: 10:03 Uhr

Zünftig geht’s zu im Untergeschoss des Scheidegger Kurhauses. Aus den Bluetooth-Lautsprechern tönt Dion DiMucci mit seinem Uralt-Song „The Wanderer“ und erzählt von einem, der partout nicht sesshaft werden will. Auf dem weitläufigen Linoleumboden stampfen und drehen sich Cowboystiefel, aber auch Turnschuhe, Ballerinas und Sneaker im Takt. Wandert der Blick höher, bleibt er in den allermeisten Fällen an Bluejeans hängen. Zwei Teilnehmer haben stilecht karierten Westernhemden an. Und schaut man sich die Gesichter der Tänzer an, dann fällt auf: An diesem Dienstagabend lassen sich im Keller des Kurhauses deutlich mehr Frauen als Männer auf das „Schnupper“-Abenteuer ein, den Line Dance auszuprobieren.

