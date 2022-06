LTS gastiert in Lindenberg: Als Wunder bestaunt, als Ungläubige verteufelt

Das Landestheater Schwaben beschreibt mit Schillers Drama die Jungfrau von Orléans als verletzliche Kämpferin und von Zweifeln geplagte Frau.

24.06.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Was bleibt, wenn Johanna die letzte Schlacht geschlagen, sie der Häresie und der Zauberei beschuldigt, zum Tode durch Verbrennen verurteilt wird? Franziska Roth in der Rolle der Heiligen Jungfrau von Orléans entschwindet in der Schlussszene in einer rot leuchtenden Nebelwolke. Einfach weg ist sie. In der Realität starb die später von den Franzosen als Nationalheldin verehrte Jeanne d’Arc im Mai 1431 im Alter von 19 Jahren auf einem Scheiterhaufen auf dem Marktplatz von Rouen. Friedrich Schiller hat sich ihrer Geschichte angenommen; das Landestheater Schwaben (LTS) gastierte nun mit seiner Tragödie „Die Jungfrau von Orléans“ im Lindenberger Löwensaal.

