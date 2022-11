Lüftungsanlagen sorgen für Durchzug an der Laubenbergschule in Grünenbach

Der Schulverband Laubenberg investiert 400.000 Euro in Lüftungsgeräte. Welche Vorteile die Verantwortlichen im Vergleich zum herkömmlichen Durchlüften sehen.

22.11.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Während der Pandemie waren in den Klassenzimmern der Laubenbergschule mit ihren Schulstellen in Grünenbach, Gestratz und Maierhöfen häufig die Fenster in den Klassenzimmern geöffnet, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. In Zukunft sollen Lüftungsanlagen für frische Luft beim Lernen sorgen. Von der Investition in die Geräte sind die Mitglieder des Schulverbandes auch jenseits von Corona überzeugt. Sorgen bereitet ihnen jedoch die angekündigte Lieferzeit von mindestens 14 Wochen.

