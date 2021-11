Luxushotel Kaiserstrand in Lochau am Bodensee meldet Insolvenz an

Das Hotel hat zwar eine spektakuläre Lage am Bodensee, aber seit Jahren keinen wirtschaftlichen Erfolg. Dennoch überrascht die Pleite die Hotelmanagerin.

04.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Nicht jeder Betrieb hat eine derart spektakuläre Lage am Bodensee. Geholfen hat das dem Hotel Kaiserstrand in Lochau offenbar nicht. Die Betreibergesellschaft mit Sitz in der Steiermark hat nach Medienberichten über Jahre hinweg Verluste erwirtschaftet. Jetzt haben die Eigentümer der Immobilie die Reißlinie gezogen und einen Insolvenzantrag gestellt. Priorität habe die „nachhaltige Sicherung dieses einzigartigen Standortes“, teilt Dieter Bitschnau, Sprecher der Investoren, in einer Pressemitteilung mit. Das Insolvenzverfahren wurde am Dienstag am Landgericht in Graz eröffnet.