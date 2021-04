Der Elektronikspezialist aus Weiler ist vor 50 Jahren gegründet worden und denkt über die nächste Erweiterung nach. Warum das Unternehmen so erfolgreich ist.

05.04.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Am Anfang standen Messgeräte. Damit haben Gerta und Ludwig Rapp in gemieteten Räumen am 1. April 1971 Rawe Electronic gegründet. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Fast auf den Tag genau 50 Jahre später beschäftigt der Elektronikspezialist 300 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Und: Das Unternehmen will weiter zügig wachsen. „Wir blicken sehr zuversichtlich in die Zukunft“, sagt Geschäftsführer Markus Hertkorn.