Maibaum als Kontaktanzeige: Frauen aus aller Welt schreiben Bürgermeister von Sigmarszell

280 Zuschriften hat Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe nach der Maibaum-Aktion der Feuerwehr bekommen. Wie es um den Beziehungsstatus des 40-Jährigen steht.

Von Ruth Eberhardt

16.12.2021 | Stand: 19:37 Uhr

Es sollte ein charmanter Maischerz fürs Dorf sein. Und tatsächlich: In der ganzen Gemeinde, ja sogar im ganzen Landkreis und darüber hinaus wurde über den Maibaum geschmunzelt, den ein knallrotes Herz mit der Aufschrift „Bürgermeister sucht Frau“ zierte. Einige Feuerwehrleute wollten damit das Single-Dasein von Bürgermeister Jörg Agthe beenden und vor allem auf die Schippe nehmen. Überraschend ist das Ausmaß an Rückmeldungen: Agthe hat bisher etwa 280 Zuschriften aus dem In- und Ausland erhalten – überwiegend von Frauen, die ein ernsthaftes Interesse an ihm bekundeten.