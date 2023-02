Maierhöfen bastelt an der "Energiewende im Kleinen"

Die Gemeinde Maierhöfen setzt verstärkt auf Photovoltaik. Wo die Anlagen geplant sind und was sich die Gemeinde davon erhofft.

07.02.2023

Die Gemeinde Maierhöfen setzt verstärkt auf die Fotovoltaik. Die Installation einer Anlage auf dem Rathaus ist bereits beschlossene Sache. Nun will die Kommune zwei weitere Anlagen mit einer Spitzenleistung von über 100 Kilowatt auf zwei ihrer Gebäude errichten lassen.

Anlage mit 188 Modulen und Spitzenleistung von 74 Kilowatt

Vorgesehen ist eine Anlage mit 188 Modulen und einer Spitzenleistung von 74 Kilowatt auf dem neuen Feuerwehrhaus. Dem genau gegenüber steht das ehemalige Gardinia-Gebäude, das die Gemeinde derzeit teilweise für eine künftige Frauenarzt-Praxis umbauen lässt. Zudem hat die Firma Dethleffs hier ihr Messelager untergebracht. Auf dem Gebäude ist eine Anlage mit einer Spitzenleistung von bis zu 27 Kilowatt vorgesehen. Beide Anlagen zusammen kosten voraussichtlich 120.000 Euro.

Vor dem Hintergrund von gesetzlichen Änderungen rund um Fotovoltaikanlagen ist es denkbar, beide Anlagen zu verknüpfen. Das könnte aus Sicht von Richard Dreyer einen besonderen Reiz haben. Denn der erzeugte Strom ließe sich dann auch direkt über die Leipziger Strombörse verkaufen.

Bürgermeister Martin Schwarz: Eigenstromnutzung durch die Feuerwehr

Denkbar ist aus Sicht von Bürgermeister Martin Schwarz aber auch eine Eigenstromnutzung durch die Feuerwehr oder die Mieter. Doch auch hier wäre ein Einspeisen der verbleibenden Strommenge möglich. Auch wenn noch nicht geklärt ist, wie die Gemeinde den Strom am Ende nutzt: Vom Sinn der Nutzung der Dachflächen für PV-Anlagen war der Gemeinderat überzeugt. Die Investitionssumme in Höhe von 120.000 Euro soll in den noch nicht beschlossenen Haushalt 2023 aufgenommen werden, entschied das Gremium einstimmig. Der nächste Schritt ist nun eine Ausschreibung der Anlagen.

„Das ist unsere Energiewende im Kleinen“, stellte der Bürgermeister am Ende fest.

