Maierhöfens Feuerwehrkommandant appelliert an Kameraden: „Nehmt Hilfe an!“

Bei der Generalversammlung in Maierhöfen sprach Feuerwehrkommandant Dominik Vogel über die Belastung, der Feuerwehrleute vor allem bei Unfällen ausgesetzt sind.

04.04.2022 | Stand: 06:05 Uhr

Feuerwehr-Einsätze können belastend sein. Die Aktiven sind insbesondere bei Verkehrsunfällen häufig Situationen ausgesetzt, die ihnen nachgehen können. In einem solchen Fall sollten sie sich nicht scheuen, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diesen Appell hat Maierhöfens Feuerwehrkommandant Dominik Vogel bei der Generalversammlung an seine Kameraden gerichtet. Er wisse jedoch, „dass man nicht gerne drüber schwätzt“. Das aber sei ein Fehler.

Beispiel: Schwerer Unfall im vergangenen Jahr

Vogel ist der Meinung: „Es gibt einen gesellschaftlichen Druck, das alles selbst zu verarbeiten.“ Das aber sei ein Fehler. Hilfe anzunehmen, entweder von entsprechend ausgebildeten Feuerwehrkameraden oder von einem Psychologen, sei „keine Schande“. So hatte es erst im vorigen Jahr wieder einen schweren Unfall in Maierhöfen gegeben, berichtete der Kommandant.

Insgesamt rückte die Maierhöfener Wehr zu elf Einsätzen mit insgesamt 280 Stunden aus. 2021 sei ein „turbulentes Jahr“ für die Freiwillige Feuerwehr gewesen, blickte Vogel zurück. Das lag nicht nur an den Einsätzen, sondern auch an der Corona-Situation. Insbesondere die Planung der Übungen sei nicht ganz einfach gewesen. Er habe auch die Sorge gehabt, dass sich durch die lange Pause „die Leute verlaufen und feststellen: Es geht auch ohne“. (Lesen Sie auch: Flächenbrand in Maierhöfen: Kein Hydrant in der Nähe)

Noch keine Frau bei der Feuerwehr Maierhöfen

Das aber sei nicht der Fall gewesen. Aktuell leisten 56 Männer in der Freiwilligen Feuerwehr Maierhöfen ihren Dienst, darunter sind 27 Atemschutzträger. Damit ist Maierhöfen aber auch eine der letzten Feuerwehren im Landkreis Lindau ohne weibliche Aktive. Neben elf Zug- und vier Gruppenübungen fanden Übungen auf einer eigens in der Iberghalle aufgebauten Atemschutzübungsstrecke statt, berichtete Zweiter Kommandant Tobias Allweier.

Neben den Einsätzen und Übungen prägten der Neubau des Feuerwehrhauses und der Einzug im November das vergangene Jahr. 2500 ehrenamtliche Stunden leisteten die Aktiven beispielsweise bei der Montage der Stahltreppe, dem Ausbau des Schulungsraums, dem Einbau der Küche und bei der IT-Planung, berichtete Xaver Spieler.

Kommandant Dominik Vogel (rechts) und sein Sellvertreter Tobias Allweier (links) dankten Josef Hagspiel (Zweiter von links) und Stefan Spieler für 30 aktive Jahre in der Feuerwehr. Thomas Wagner ist ebenfalls seit 30 Jahren in der Feuerwehr, fehlte jedoch bei der Ehrung. Bild: Olaf Winkler

Feuerwehr Maierhöfen packt bei Feuerwehrhaus und Florianstüble mit an

Nicht mitgezählt sind dabei jene Stunden, die die Feuerwehrleute für den Ausbau des Floriansstüble investierten. Hierbei hat der Feuerwehr-Verein zudem 14.000 Euro eingebracht. Diese Engagment beeindruckt Bürgermeister Martin Schwarz. Ihm war wichtig, in der Versammlung zu erklären, warum er im Gemeinderat gegen die Anschaffung des neuen Mannschaftstransportwagens gestimmt hatte. Er sei nicht grundsätzlich gegen das neue Fahrzeug gewesen – „im Gegenteil“. Aber aus seiner Sicht „hätte ein kleineres Fahrzeug gereicht“. Inzwischen sei es bestellt, werde aber wohl nicht vor 2023 geliefert. In diesem Jahr investiere die Gemeinde 10.000 Euro in neue Schutzausrüstung für die Feuerwehr.

An der Spitze des Feuerwehr-Vereins gab es nach acht Jahren einen Wechsel. Roland Vogel kandidierte nicht mehr, weil er nicht mehr in Maierhöfen wohnt. Als seinen Nachfolger wählten die Mitglieder Daniel Bixenmann zum Vorsitzenden. Der 25-Jährige ist seit acht Jahren in der Feuerwehr aktiv und inzwischen auch Atemschutzträger.

Bereits seit 30 Jahren sind Stefan Spieler, Thomas Wagner und Josef Hagspiel in der Feuerwehr aktiv. Ihnen dankte Kommandant Dominik Vogel für ihren steten Einsatz für die Allgemeinheit.