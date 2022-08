Auf den Tourismus in Maierhöfen wirkt sich die Viehscheid-Absage kaum aus. Etwas geboten ist dennoch: Das Programm des "Alpsommer- und Heimatfest" steht fest.

18.08.2022 | Stand: 17:43 Uhr

In gut drei Wochen wäre es wieder soweit: Viehscheid in Maierhöfen. Seit 1969 hatte er einen festen Platz im Jahreskalender – und war sogar der längste Alpabtrieb Bayerns. Doch nun ist er Geschichte. Im Frühsommer hatten die Verantwortlichen entschieden, dass es keinen Viehscheid mehr geben wird. Was diese Absage für das Dorfleben und den Tourismus bedeutet – und wie es weitergeht.

