Mangelware Impfstoff: Es wären dreimal so viele Impfungen möglich

12.03.2021 | Stand: 17:35 Uhr

Weitere Lockerungen in Sachen Corona sind im Landkreis Lindau aktuell nicht in Sicht. Im Gegenteil: es drohen eher weitere Einschränkungen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz sich wieder der Zahl 100 nähert. In der kommenden Woche will das Landratsamt Gespräche mit Vertretern der niedergelassenen Ärzte führen. Dabei soll geklärt werden, wie die Praxen Impfungen übernehmen können. Aktuell löst das das Hauptproblem in Sachen Corona freilich nicht: Es fehlt weiter an Impfstoff.

Neuinfektionen im Landkreis Lindau sind auf Corona-Mutationen zurückzuführen

Die Zahl der positiven Corona-Tests im Landkreis ist in der vergangenen Woche spürbar gestiegen. Von den 67 Neuinfektionen sind nach Angaben der Landratsamtes 35 auf eine Virusvariante zurückzuführen, in der Regel die britische.

Ein Grund für die steigende Zahl ist offenbar die Öffnung der Schulen und Kindertagesstätten. Betroffen ist in dieser Woche Scheidegg. Dort sind in Schule und Kindergarten mittlerweile 18 Personen positiv getestet. Allerdings lagen dem Gesundheitsamt bis zum späten Freitagnachmittag noch nicht alle Testergebnisse vor. Aktuell betroffen ist zudem eine weitere Kindertagesstätte – welche es ist, teilt die Behörde nicht mit.

Auswirkungen auf die Intensivstationen der beiden Krankenhäuser im Landkreis hat die Entwicklung bislang nicht: Dort waren Stand Freitag neun der zwölf Betten belegt, aber nur eins mit einem Covid-19-Patienten. Er musste nicht beatmet werden.

Probleme an Impfstoff zu kommen

Weiter langsam voran gehen die Impfungen. Mittlerweile sind 10 459 Menschen im Landkreis geimpft worden, davon 3147 zum zweiten Mal. Das entspricht gut 12,5 beziehungsweise 3,7 Prozent der Bevölkerung. Das ist im bundesweiten Vergleich ein guter Wert. Es könnte allerdings noch viel schneller gehen. In den beiden Impfzentren in Lindau und Lindenberg sowie mit den mobilen Teams könnten fast dreimal so viele Menschen geimpft werden als es derzeit geschieht. Es fehlt an Ampullen mit Vakzinen. „Unser Problem ist nicht, dass wir den Impfstoff nicht verimpft bekommen, sondern nach wie vor, dass dieser nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht“, sagt Landrat Elmar Stegmann.

Landratsamt Lindau plant Gespräch mit Ärzten

Schnelle Besserung ist auch nicht in Sicht. Aktuell verharrt die Zahl der Dosen, die im Landkreis ankommen, auf niedrigem Niveau. In der kommenden Woche erwartet das Landratsamt 1454 Stück – 954 von Biontech/Pfizer, 100 von Moderna und 400 von Astrazeneca. Das entspricht in etwa der Menge in dieser Woche. In die Impfaktion einbinden will Bayern ab Anfang April die Hausärzte. Dazu plant das Landratsamt in der kommenden Woche ein Gespräch mit Vertretern der niedergelassenen Ärzte. Landrat Stegmann begrüßt nach eigener Aussage eine „koordinierte Übertragung der Impfverantwortung an die Arztpraxen ausdrücklich“.

Änderungen gibt es in der Impfreihenfolge. Grund ist die Zulassung des Impfstoffes von Astrazeneca für die über 65-Jährigen. Zuletzt wurde der Stoff für Personen aus Priorität 2 genutzt – dazu zählen neben den Beschäftigten an Schulen und Kitas beispielsweise pflegende Angehörige sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen –, obwohl die Impfungen der Bürger in Priorität 1 noch nicht abgeschlossen war. Jetzt werden zunächst wieder alle Menschen über 80 Jahre durchgeimpft. Bereits vereinbarte Termine bleiben nach Angaben des Landratsamtes bestehen. Neue Termine werden aber erst dann wieder vergeben, wenn die Menschen in der Priorität 1 geimpft sind beziehungsweise einen Termin zur Erstimpfung erhalten haben.

