Mann (56) hält Stadtbusverkehr in Lindau schon wieder auf und gerät in Rangelei

Erneut hat ein polizeibekannter 56-Jähriger in Lindau den Stadtbus-Verkehr aufgehalten. Einen Jugendlichen, der ihn bat, wegzugehen, griff er offenbar an.

20.03.2021 | Stand: 12:10 Uhr

Am Freitagmittag hat ein polizeibekannter 56-jähriger Wohnsitzloser den Stadtbus-Verkehr in Lindau aufgehalten. Am Busbahnhof auf der Insel stellte er sich mit einem Einkaufswagen vor die Busse und hinderte sie so daran, wegzufahren, berichtet die Polizei. Es ist nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Erst am Abend zuvor, am Donnerstag, stellte er sich ebenfalls vor die Stadtbusse und hielt den Verkehr auf. Der 56-Jährige hat bereits Hausverbot in den Stadtbussen und darf deshalb nicht mehr Bus fahren. Dieses Verbot ignoriert er laut Polizei jedoch konsequent.

Mann hält Stadtbusse in Lindau auf und bedroht Jugendlichen

In dem Bus, den der 56-Jährige blockierte, saß ein 17-Jähriger aus Achberg. Dieser stieg aus dem Bus aus, um den Mann zu überreden, den Weg für den Bus frei zu machen. Er sprach den 56-Jährigen an und forderte ihn auf, zur Seite zu gehen. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, schob der Jugendliche den Einkaufswagen zur Seite. Daraufhin sagte der 56-Jährige zu dem Jugendlichen, dass er sich "verpissen" solle. (Lesen Sie auch: Unbelehrbarer Randalierer hält Polizei in Lindau auf Trab)

Im weiteren Verlauf des Gesprächs bot der 17-Jährige dem Mann offenbar auch an, ihm eine Zigarette zu geben, wenn er den Bus weiterfahren lässt. Der 56-Jährige soll eine Art Teppichmesser, Cuttermesser oder einen ähnlichen Gegenstand gezückt haben. Damit habe er den Jugendlichen aufgefordert, ihn in Ruhe zu lassen. Der 56-Jährige soll gesagt haben, dass sich der 17-Jährige "verpissen soll oder er würde ihn abstechen". Danach hätte der Mann den Jugendlichen bespuckt. Es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem sich der Jugendliche an der Hand, im Bereich der Daumenwurzel, verletzte.

Nach Vorfall am Busbahnhof Lindau sucht die Polizei Zeugen

Der Wohnsitzlose kam später in die Dienststelle der Polizei Lindau und schilderte den Vorfall so, als hätte der Jugendliche das Cuttermesser gezogen.

Um den Vorfall aufzuklären, bittet die Polizei Lindau Zeugen, sich unter Telefon 08382/9100 zu melden.

Lesen Sie auch

Vor den Bus gestellt Mann (56) hält Polizei in Lindau weiter auf Trab und hindert Busse am Wegfahren

Lesen Sie auch: Mann hält Polizei auf Trab - am Donnerstag sorgt er für gleich drei Einsätze in Lindau