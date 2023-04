Versuchter Mord: Mann verprügelt Ehefrau in Wangen.

Ein 42-Jähriger hatte seine Frau mehrfach übel verprügelt. Bei den Auseinandersetzungen ging es auch um religiöse Motive.

Von Ingrid Kraft-Bounin

08.04.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Die Fotos, die Richter Veiko Böhm vom Opfer zeigte, sprechen eine deutliche Sprache. Ein Auge, Nase und Lippen geschwollen und voller Blut, Hämatome am Unterkiefer und am Hals. Die Frau wurde übel zugerichtet. Wie es dazu kam, versucht das Landgericht Ravensburg in einem Prozess gegen einen 42-jährigen Algerier zu klären. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord.

