Mann wirft seinen Hund auf Polizisten

Jemand hatte die Polizei gerufen, weil ein Mann in Wolfegg in seiner Wohnung herumschrie. Als die Beamten kamen, warf der Mann seinen Hund auf sie.

21.07.2023 | Stand: 16:26 Uhr

In einem psychischen Ausnahmenzustand hat ein 54-Jähriger in Wolfegg, westlich von Leutkirch, am Donnerstagabend mit einem Hund nach Polizisten geworfen. Die Beamten waren gerufen worden, weil der Mann in seiner Wohnung herumschrie. Er war wohl in der Vergangenheit bereits gewalttätig geworden, als er in einem psychischen Ausnahmezustand war. Die Einsatzkräfte trafen den Mann beim Spaziergehen mit seinem kleinen Hund an.

Polizisten in Wolfegg mit Hund beworfen

Als der 54-Jährige die Polizisten erkannte, wurde er sofort hochaggressiv und warf seinen Hund nach den Beamten. Das Tier wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei legte dem 54-Jährigen daraufhin Handschellen, wogegen er sich heftig wehrte, und brachte ihn in ein Fachkrankenhaus.

