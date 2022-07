Landwirt leitet 500 Liter Rohmilch in Mantelbach - Das hat Folgen für Fische

Etwa 500 Liter Rohmilch hat wohl ein Landwirt im Mantelbach zwischen Leutkirch (Landkreis Ravensburg) und Ottmannshofen entsorgt. Das hatte Folgen für Fische.

14.07.2022 | Stand: 14:45 Uhr

Ein Landwirt hat zwischen Dienstag und Mittwoch etwa 500 Liter Rohmilch über einen Ablauf in den Mantelbach in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) geleitet. Das Wasser des Bachs an der Landesgrenze zu Bayern bei Ottmannshofen wurde durch die Milch eingetrübt.

Milch im Mantelbach: Fische sterben durch Eintrübung des Wassers

Der Mantelbach wurde laut Polizei durch die Rohmilch verunreinigt. Dies führte zu einem "Fischsterben von geringem Ausmaß", teilen die Beamten am Donnerstag mit. Vertreter des Landratsamtes, der Polizei und Feuerwehr schauten sich das Ausmaß der Verunreinigung vor Ort an.

Der Landwirt muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

