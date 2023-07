Markt Heimenkirch hat Bauplätze und Mietwohnungen im Angebot

Die Marktgemeinde Heimenkirch weist ein kleines Baugebiet aus und schafft in der „Sonne“ in der Ortsmitte Wohnraum. Ein Punktesystem regelt, wer hier zum Zug kommt.

04.07.2023 | Stand: 12:03 Uhr

An mehreren Stellen in Heimenkirch entsteht in absehbarer Zeit neuer Wohnraum. Nun hat der Marktgemeinderat Kriterien beschlossen, nach welchen die Gemeinde Mietwohnungen in der „Sonne“ und die Bauplätze im erweiterten Baugebiet „Im Moos“ vergeben soll. Zwei Aspekte stehen dabei im Vordergrund: die Verbindung zu Heimenkirch und die soziale Situation der Bewerber.

