Masken-Verweigerer (20) schlägt Busfahrer in Weißenau

Ein Masken-Verweigerer hat in Weißenau einen Busfahrer mehrmals ins Gesicht geschlagen. Später verletzte er noch zwei Polizisten, die ihn stellten.

20.03.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Ein Masken-Verweigerer hat am Freitagabend gegen 18 Uhr einen Busfahrer in Weißenau bei Ravensburg geschlagen. An einer Bushaltestelle in Weißenau wollten zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren ohne Maske in den Bus einsteigen, teilt die Polizei mit. Der Busfahrer sprach die beiden auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz an. Der 20-jährige Mann weigerte sich, eine Maske zu tragen und wurde aggressiv. Er schlug dem Busfahrer mehrmals ins Gesicht, so die Polizei

20-Jähriger verletzt Busfahrer und Polizisten in Weißenau

Der 20-Jährige und sein Begleiter flüchteten daraufhin. Wenig später stellte die Polizei die beiden in einem Einkaufszentrum. Der 20-Jährige leistete Widerstand gegen die Polizisten. Dabei verletzte er zwei Beamte.

Eine Polizistin hatte nach dem Vorfall solche Schmerzen, dass sie nicht mehr weiterarbeiten konnte, berichtet die Polizei. Gegen den 20-Jährigen laufen nun mehrere Ermitlungsverfahren.

