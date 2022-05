Wie Westallgäuer Brauereien dafür sorgen, dass im Festzelt wieder Bier fließt

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie finden im Westallgäu wieder größere Feste statt. Für die Brauereien bedeutet das viel Arbeit - und einige Hürden.

27.05.2022 | Stand: 18:46 Uhr

An diesem Wochenende steigt das Musikfest in Simmerberg und auch in Heimenkirch steht mit dem Bezirksmusikfest im Juli nach der Corona-Pause wieder ein erstes großes Festzelt an. Was darf da nicht fehlen? Na klar, ein kühles Bier. „Heuer ist im Vergleich zu den letzten zwei Sommern der Festkalender wieder voll gebucht, was uns sehr freut“, sagt Sebastian Zinth von der Postbrauerei Weiler. Und doch stehen die Brauereien aus dem Westallgäu vor einigen Herausforderungen.

