Storch fliegt bei Meersburg gegen Motorradfahrer

Bei Meersburg am Bodensee ist ein Storch gegen einen Motorradfahrer geflogen. Der 44-Jährige klagte nach dem Vorfall über Kopfschmerzen.

14.06.2022 | Stand: 15:59 Uhr

Bei Meersburg (Bodenseekreis) ist am Montagabend gegen 18 Uhr ein Storch so tief geflogen, dass er gegen einen Motorradfahrer flog. Das berichtet die Polizei. Der 44-Jährige war mit seiner Maschine von Ahausen in Richtung Baitenhausen unterwegs.

Meersburg: Storch fliegt gegen Motorradfahrer

Der Storch im Tiefflug kreuzte die Straße und prallte gegen den Helm des Mannes. Der Motorradfahrer klagte nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen, sein Helm wurde leicht beschädigt. Der Storch wurde leicht verletzt. Die hinzugerufene Storchenbeauftragte nahm das nach dem Unfall im Maisfeld sitzende Tier zur Regeneration in Obhut.

Laut Polizeiangaben schätzt die Storchenbeauftragte das Tier auf 35 Jahre. Von einem hinterlistigen Angriff des Storchs geht die Polizei aktuell nicht aus.

