Die Inzidenz im Landkreis Lindau übersteigt am Donnerstag die 50er-Marke. Welche Gründe das Landratsamt nennt und welche Rolle Urlauber spielen.

10.06.2021 | Stand: 07:04 Uhr

Die Infektionszahlen im Landkreis Lindau steigen seit Tagen wieder an. Allein am Mittwoch sind 16 Fälle dazu gekommen. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 9. Juni somit bei 47,6. Am 10. Juni lag der Wert schon über der 50-er Grenze. Überschreitet der Wert an drei Tagen in Folge die Marke von 50, gibt es Einschränkungen. Der Landrat bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb weiter um „Vorsicht und Abstand halten“.