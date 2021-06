Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau steigt deutlich und nähert sich der 50er-Marke. Welche Gründe das Landratsamt nennt und welche Rolle Urlauber spielen.

09.06.2021 | Stand: 17:37 Uhr

Die Infektionszahlen im Landkreis Lindau steigen seit Tagen wieder an. Allein am Mittwoch sind 16 Fälle dazu gekommen. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 9. Juni somit bei 47,6. Überschreitet der Wert an drei Tagen in Folge die Marke von 50, gibt es Einschränkungen. Der Landrat bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb weiter um „Vorsicht und Abstand halten“.