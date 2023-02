Mehrere Jahre Planung sind zunichte: Die Dorfplatzsanierung ist geplatzt

Knappe Ratsmehrheit in Sigmarszell will keine Zuschüsse beantragen und sich auf die Kanalerneuerung beschränken. Was der Bürgermeister zu der Entscheidung sagt.

20.02.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Vollbremsung in der Zielgeraden: Mit nur einer Stimme Mehrheit hat der Sigmarszeller Gemeinderat die seit langem diskutierte Sanierung des Dorfplatzes im Kirchdorf Sigmarszell platzen lassen. Mit sechs zu fünf Stimmen beschloss das Gremium, keinen weiteren Zuschussantrag für dieses Projekt zu stellen, obwohl das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) erneut beträchtliche Fördergelder in Aussicht gestellt hatte. Derweil ist unbestritten, dass der Regenwasserkanal im Kirchdorf dringend saniert werden muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.