Heinz Reischmann aus Lindenberg will eine Großmolkerei in Kiew unterstützen. Warum er keine Angst davor hat, jetzt in die Ukraine zu reisen.

01.03.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Der Ukrainekrieg beschäftigt die Menschen im Landkreis Lindau – und viele wollen helfen. So auch der Lindenberger Heinz X. Reischmann. Dafür will der 78-Jährige nach Kiew reisen. Über die Organisation Senior Experten Service (SES) war Reischmann schon öfters im Ausland unterwegs und hat dort Unternehmen unterstützt, nun hat ihn die Organisation erneut angefragt. Er soll in der ukrainischen Hauptstadt einer Großmolkerei mit Rat und Tat zur Seite stehen.