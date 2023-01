My Cake in Friedrichshafen mit Stars aus der Sat-1-Show „Das große Backen“

In Friedrichshafen dreht sich demnächst alles um Torten, Kuchen, Pralinen und mehr. Mit dabei sind Profis und bekannte Gesichter.

20.01.2023 | Stand: 09:48 Uhr

Wenn Kunstwerke aus Fondant und Kuchen ihresgleichen suchen – dann ist My-Cake-Zeit. Etwa 50 ausstellende Unternehmen aus ganz Europa kredenzen auf der Messe Friedrichshafen von 4. bis 5. Februar die neuesten Angebote und Trends rund um Tortendesign und Backkunst.

Besucher der Messe dürfen selbst Hand anlegen

„Das El Dorado für Kuchenfans im internationalen Dreiländereck hält in der fünften Auflage zahlreiche Shoppingmöglichkeiten und Mitmachbereiche bereit“, teilt Projektleiterin Julia Graf in einer Ankündigung der Messe mit. Wen das Backen spontan in den Fingern juckt, der wird bei der bislang größten Palette an DIY-Angeboten fündig. Christa Walser-Gehring und Raiko Kiesler aus der SAT.1-Show „Das große Backen“ zeigen, was es beim Kreieren detailverliebter Fondant-Figuren zu beachten gilt.

Christia Walser-Gehring stammt aus Immenstadt und belegte im Herbst 2022 bei der Jubiläumsstaffel der Backshow den zweiten Platz. Sie galt lange Zeit als Favoritin, da sie in den meisten Shows den Tagessieg errungen hatte.

Pralinen-Workshop, Live-Bühne, Cupcakes

Fans verführerischer Kakao-Aromen erlernen beim Pralinen-Workshop von Caterina Barretta die Zubereitung der schokoladigen Köstlichkeiten. Auch das Vortragsprogramm der Live-Bühne serviert Inspirationen für die nächsten Back-Projekte. Raheem Haidar, Gewinner der Jubiläumsstaffel von „Das große Backen“, zeigt unter anderem, worauf es beim Anfertigen verführerischer Valentinstags-Cupcakes ankommt und Cakeprofi Kevin Lühmann verrät, wie Schokolade richtig temperiert wird.

Bei den Workshops ist für alle etwas dabei: In über 33 Kursen gilt es, die Welt der modernen Tortenkunst zu entdecken. Tortenprofi Nicola Keysselitz demonstriert, wie zuckersüßen Gesichtern mit der richtigen Mimik Leben eingehaucht wird. Als Meister der Sinnestäuschung verpackt Sebastian Kronseder Kuchen als realistisches T-Bone-Steak. Für die kostenpflichtigen Kurse ist eine Voranmeldung erforderlich. (bes, wa)

Die internationale Messe für Tortendesign und kreatives Backen findet vom 4. bis 5. Februar statt und hat am Samstag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos und die Anmeldungen gibt es unter www.mycake-messe.de