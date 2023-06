Nach Messer-Angriff in Isny nimmt Kripo 16-jährigen Tatverdächtigen fest

Am Mittwochabend wurde ein 24-Jähriger in Isny mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nun hat die Kripo einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt.

03.06.2023 | Stand: 10:40 Uhr

Nachdem ein 24-Jähriger in Isny am Mittwoch bei einem Streit mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei nun am Freitag einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass es zwischen dem Jugendlichen und dem Opfer zu einem handfesten Streit gekommen war. Zunächst schlugen sie sich gegenseitig. Gegen den 24-Jährige wurde dann Pfefferspray eingesetzt. Dann soll der 16-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer lebensgefährliche Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik, wo er noch am Mittwochabend notoperiert wurde. Er ist inzwischen laut Polizei außer Lebensgefahr.

Isny: Mann nach Streit im Park mit Stichwaffe lebensgefährlich verletzt

Auf Antrag der Ravensburger Staatsanwaltschaft hat der zuständige Haftrichter noch am Freitagabend Haftbefehl gegen den Jugendlichen wegen versuchten Totschlags erlassen. Die Polizei brachte den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Mehr Nachrichten aus Lindau, Weiler und dem Westallgäu lesen Sie hier.