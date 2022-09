Messerangriff in Lindenberg: Opfer aus Krankenhaus entlassen, Täter bleibt in U-Haft

Ein 29-Jähriger, der in Lindenberg Bekannte mit einer Bierflasche angriff, bleibt in Untersuchungshaft.

26.09.2022 | Stand: 19:51 Uhr

Der 29-Jährige, der in Lindenberg am vergangenen Mittwoch zwei Bekannte angegriffen und verletzt hat, bleibt in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit. Während zunächst im ersten Fall wegen Körperverletzung und nur im zweiten wegen versuchtem Totschlag ermittelt wurde, geht die Polizei inzwischen in beiden Fällen von versuchtem Totschlag aus. Dies habe eine Befragung der beiden Opfer ergeben, teilt Polizeisprecher Dominic Geißler mit. Die beiden Männer sind mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

