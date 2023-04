Mietwohnungsbau: Weiler-Simmerberg sucht Bauträger

Weiler-Simmerberg will auf der Oberen Breite geförderten Mietwohnungsbau schaffen. Die Suche nach einem Unternehmen gestaltet sich schwierig. Woran das liegt.

30.04.2023 | Stand: 05:20 Uhr

Immer wieder stehen im Büro von Bürgermeister Tobias Paintner Menschen, die in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg keine Wohnung finden. „Hier muss man etwas tun“, ist er überzeugt. Daher will die Gemeinde auf einem Teil der eigenen Grundstücke geförderten Mietwohnungsbau schaffen. Hierzu sucht der Markt aktuell einen Bauträger. Doch das ist nicht einfach: „Wir haben eine ganz andere Situation als noch 2020 oder 2021“, weiß der Rathauschef. Die Zinslage hat sich verändert, und auch die Situation bei den Betrieben und Bauträgern. Über 20 Unternehmen hat Paintner direkt angeschrieben und gebeten, ein Konzept einzureichen. Darunter auch die GKWG. Diese hatte bereits vor einiger Zeit grundsätzlich Interesse an dem Projekt geäußert.

Noch bis 2. Mai können Unternehmen Konzepte einreichen

Die Bewerbungen laufen – noch bis zum 2. Mai – über ein Online-Portal, daher kann Paintner derzeit nicht sagen, ob und wenn ja, wie viele Bewerbungen eingegangen sind. Wie genau, die Bebauung aussehen könnte, wie viele Wohnung genau entstehen könnten, da ist die Marktgemeinde derzeit noch offen. „Wir stellen bewusst ein großes Grundstück zur Verfügung, damit viel Gestaltungsspielraum da ist und auch gar nicht die ganze Fläche bebaut werden muss.“

Rund 4500 Quadratmeter ist die Fläche groß. Etwa 40 Prozent der Wohnungen sollten in der Kategorie geförderter Mietwohnungsbau entstehen, die restlichen kann der Bauträger frei verkaufen. Etwa zwischen 30 und 60 Wohnungen könnten auf der Fläche entstehen, schätzt Paintner. „Wir hoffen auf interessante Konzepte.“

Für mindestens 200 Euro pro Quadratmeter will der Markt die Fläche verkaufen. „Das ist der Bodenrichtwert.“ Neben Wohnungen könnte im Erdgeschoss des Gebäudes auch noch Platz für ein sogenanntes „stilles Gewerbe“ entstehen, wie etwa eine Arztpraxis.

Obere Breite: die meisten Grundstücke sind in privater Hand

Die meisten Grundstücke an der Oberen Breite sind in privater Hand. Neben dem Grundstück für den mietgerechten Wohnungsbau, verfügt die Kommune noch über ein einzelnes Grundstück. Dieses werde demnächst auch angeboten werden. Für die Vergabe hat die Kommune hier, wie auch viele Nachbargemeinden, ein Punkte-System.

Noch bis zum 2. Mai können Unternehmen über ein Ausschreibungsportal ihr Konzept einreichen https://plattform.aumass.de:443/ Veroeffentlichung/av1d7140