40 neue und günstige Wohnungen entstehen in der Josef-Reich-Straße in Lindenberg. Durch eine spezielle Bauweise sollen die Gebäude besonders schnell fertig werden.

26.08.2021 | Stand: 18:16 Uhr

Die Tiefgarage ist schon zu sehen. Auch die Kellerwände. Die GKWG-Neubauten auf der Lindenhöhe nehmen langsam Formen an. Bislang läuft nach Einschätzung von Geschäftsführer Oliver Messerer auch alles nach Plan. Noch in diesem Jahr sollen die mächtigen Module angeliefert werden. 40 neue Wohnungen entstehen in der Josef-Reich-Straße in Lindenberg.