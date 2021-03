Millionen stehen für die „Sonne“ in Heimenkirch bereit

Der Gemeinderat Heimenkirch segnet ein Zahlenwerk mit Rekordvolumen ab. Der Markt ist bisher gut durch die Krise gekommen und kann seine Projekte angehen. Was 2021 geplant ist.

17.03.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Vor dem Hintergrund der Pandemie steht der Markt Heimenkirch verglichen zu anderen Kommunen gut da. „Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen“, beschreibt Bürgermeister Markus Reichart die aktuelle Lage. „Das liegt auch an einem guten Branchenmix“, ergänzt er und nennt als „Leistungsträger“ die Landwirtschaft ebenso wie Handwerk und Industrie. Angesichts des Rekordhaushalts mit einem Gesamtvolumen von 16,2 Millionen Euro stellte Reichart in der Gemeinderatssitung fest: „Wir sind gut gefahren, die vergangenen starken Jahre für die Schuldentilgung zu nutzen. So kann die Marktgemeinde ihre Vorhaben weiter verfolgen – allem voran das Projekt „Sonne“. Der Gemeinderat stimmte dem von Kämmerer Christoph Schmieg vorgestellten Haushaltsplan einstimmig zu.