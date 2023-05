Lob und Dank vom Landesvater: Ministerpräsident Söder ehrt 81 Ehrenamtliche von Feuerehr, THW und BRK

Ministerpräsident Markus Söder ehrt in Lindenberg 81 Jubilare. Was der Blaulichtempfang mit einem Klassentreffen gemeinsam hat und wie der hohe Besuch ankam.

Sie sind zur Stelle, wenn ein Unglück geschieht, Menschenleben in Gefahr sind oder jemand Hilfe braucht: die ehrenamtlich aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW) und des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Einmal im Jahr lädt der Landkreis Lindau langjährige Einsatzkräfte zum Blaulichtempfang – diesmal mit hohem Besuch: Ministerpräsident Markus Söder hat in Lindenberg 81 Jubilarinnen und Jubilare ausgezeichnet.

Ministerpräsident Markus Söder und Landrat Elmar Stegmann überreichen Urkunden und Ehrenzeichen

Necdet Bilgili fühlt sich geehrt. Seit 25 Jahren engagiert sich der Sigmarszeller in der Werkfeuerwehr von Cooper Standard in Lindau. Jetzt steht er mit vielen weiteren Feuerwehrleuten aus dem ganzen Landkreis auf einer Bühne im Lindenberger Gymnasium. Sie werden einzeln mit Namen aufgerufen und bekommen von Söder eine Urkunde und von Landrat Elmar Stegmann eine kleine Schatulle mit einem Ehrenzeichen. Es ist nur ein kurzer Moment, in dem auch Necdet Bilgili im Mittelpunkt steht und rund 180 Augenpaare aus dem Publikum auf ihn blicken. Doch er wird diesen Moment an der Seite des Ministerpräsidenten nicht vergessen. „Es ist schon etwas ganz Besonderes: so nah, mit Händedruck und Foto. Das gibt es nur einmal im Leben“, sagt Bilgili etwa eine halbe Stunde später, als der offizielle Teil des Abends vorbei und Söder bereits von dannen gezogen ist.

Etwa 180 Gäste nahmen am Blaulichtempfang des Landkreises Lindau in der Aula des Lindenberger Gymnasiums teil. Bild: Ruth Eberhardt

Die Stimmung in der Aula ist an diesem Abend so gelöst wie bei einem Klassentreffen. Man kennt sich, hat schon viele gemeinsame Einsätze gemeistert, in Sitzungen um gute Lösungen gerungen und bei Festen miteinander gefeiert. Die Big Band des Lindenberger Gymnasiums trägt unter Leitung von Matthias Ströse erheblich zur lockeren Atmosphäre bei und begeistert das Publikum mit flotten Klängen. So gehört dieser Blaulichtempfang sicherlich zu den angenehmsten Terminen, die ein Ministerpräsident knapp fünf Monate vor der Landtagswahl absolvieren kann.

Er fühlt sich sichtlich wohl und bringt dem Anlass entsprechend viel Lob und Dank für die Blaulichtorganisationen mit. „Immer wenn es kracht, immer wenn es schlimm wird, kann man sich auf Euch verlassen“, sagt er in immer wieder ähnlichen Formulierungen. „Ich bin jedes Mal beeindruckt, was für eine großartige Tätigkeit geleistet wird.“

Blaulichtempfang mit Markus Söder in Lindenberg: Einen Seitenhieb auf Berlin kann sich der Landesvater nicht verkneifen

Die große Politik spielt in seiner Rede keine Rolle – abgesehen von einem kleinen Seitenhieb auf Berlin, als Söder hervorhebt, dass Bayern das sicherste Land „mit der niedrigsten Kriminalitätsrate und der höchsten Aufklärungsrate“ sei. Natürlich verkündet er auch, dass der Landkreis Lindau „zu dem Schönsten gehört, was es in Bayern gibt“ und einen „cleveren Landrat“ habe. Auch ein paar kritische Töne lässt er verlauten – aber nur zu unverfänglichen bis populistischen Themen: Er schimpft auf die „nervtötende Bürokratie“, ohne zu sagen, was er als Chef der bayerischen Staatsregierung dagegen zu tun gedenkt. Und er lässt eine spitze Bemerkung über das Gendern ab, indem er einen der übertriebenen Auswüchse zitiert. Ein paar Lacher hat er damit allemal auf seiner Seite.

Von allen 81 Geehrten kann Walter Hermann (Mitte) auf die meisten Dienstjahre zurückblicken: Seit 50 Jahren engagiert er sich beim BRK und wurde dafür von Ministerpräsident Söder und Landrat Elmar Stegmann geehrt. Bild: Ruth Eberhardt

Aber nein, wegen all dieser Themen ist Söder nicht gekommen. „Ich bin nur wegen Ihnen da“, betont er. Und die Geehrten sind wirklich beeindruckt von seiner Anwesenheit. „Es ist eine Wertschätzung, dass ein so hoher Politiker kommt“, sagt Carlos Caprano (40 Jahre THW Lindenberg), als er von unserer Zeitung am Rande der Veranstaltung nach seinem Eindruck gefragt wird. Ob er ein bisschen Wahlkampf wittert? Caprano wägt ab: „Wenn keine Landtagswahl wäre, dann wäre Söder vermutlich nicht gekommen. Aber er ist garantiert nicht nur wegen des Landtagswahlkampfes hier.“

An der Seite von Landrat Elmar Stegmann (Mitte links) zog Ministerpräsident Markus Söder in die voll besetzte Aula ein. Bild: Ruth Eberhardt

Der Landrat weicht derweil den ganzen Abend nicht von der Seite des Ministerpräsidenten. Stegmann nimmt ihn bereits draußen in Empfang, begleitet ihn in die Aula, begrüßt ihn als „lieber Markus“, sitzt den ganzen Abend neben ihm ganz vorne bei den Ehrengästen, Bürgermeistern und Abgeordneten und nimmt gemeinsam mit ihm die Ehrungen vor. In einer kurzen Rede dankt auch Stegmann den Mitgliedern von Feuerwehr, THW und BRK für ihren „unermüdlichen Einsatz“. Als Landrat sei er besonders stolz, „dass alle Bürger des Landkreises auf so leistungsstarke und zuverlässige Blaulichtorganisationen vertrauen können“. Die Jubilarinnen und Jubilare bezeichnet er als „Vorbilder“, sie seien ein „wertvoller Schatz für unseren Landkreis“.

Die Big Band des Gymnasiums bereicherte unter Leitung von Matthias Ströse den Blaulichtempfang mit flotten Klängen und swingenden Rhythmen. Bild: Ruth Eberhardt

Weil heuer außergewöhnlich viele Männer und Frauen geehrt werden, gibt es keine persönlichen Laudationen wie sonst. Manch einem fehlt diese individuelle Würdigung, andere sind froh über die Straffung des Programms. Dennoch hat der Ministerpräsident keine Zeit, zu verweilen. Sofort nach den Gruppenfotos und letzten Klängen der Big Band verschwindet er. Zurück bleibt bei den Geehrten ein Gefühl der Wertschätzung. „Dass er trotz seines vollen Terminkalenders bis ins äußerte Eck Bayerns gekommen ist, finde ich toll. Ich hatte den Eindruck, dass es ihm Spaß gemacht hat“, sagt Christian Fehnle aus Lindau, der sich seit 40 Jahren für die Wasserwacht des BRK engagiert. Er fügt hinzu: „Wir machen unseren Dienst nicht, um geehrt zu werden. Aber wenn man geehrt wird, tut’s gut.“

Blaulichtempfang in Lindenberg: Die 81 Geehrten von Feuerwehr, THW und BRK