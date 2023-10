Mit dem Riesenrad auf Süddeutschland-Tour: Attraktion mit Blick über Lindenberg

Der Simon- und Judamarkt geht in den Endspurt. Was neben dem Riesenrad in der Stadt Lindenberg noch geboten ist.

27.10.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Es ist 24 Meter hoch, hat 16 Gondeln und dreht innerhalb einer Minute bis zu 64 Menschen einmal im Kreis: Die Rede ist vom Riesenrad, das beim Rummel des Simon- und Judamarkts Lindenberg derzeit die Blicke auf sich zieht. Und das zum ersten Mal, denn eine solche Attraktion hat es bei der Veranstaltung vorher nie gegeben.

Betreiber ist Jakob Hans, der mit seinem Fahrgeschäft aus Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) angereist ist. Er sei auf kleiner Süddeutschland-Tour, sagt der 27-jährige, denn nur wegen einer Woche Rummel nach Lindenberg zu fahren, würde sich nicht lohnen. Davor war er beim Gallusmarkt in Riedlingen bei Biberach und Mitte des Monats bei der Kilbig in Bräunlingen, das im Schwarzwald in der Nähe von Donaueschingen liegt.

Unter der Woche viel Regen bei Markt in Lindenberg

Seit dem vergangenen Samstag lässt Hans sein Riesenrad in der Kiesgrube rotieren. Eine genaue Zahl der Fahrgäste kann der Schausteller nicht nennen, doch zumindest am Auftaktwochenende, als auch der verkaufsoffene Sonntag viele Menschen in die Stadt gelockt hat, habe ein reger Betrieb geherrscht. Dagegen sei es unter der Woche eher ruhig zugegangen, was sicher auch am Regen lag. Auf die letzten beiden Tage des Simon- und Judamarkts freut sich der Schausteller: „Ich bin zuversichtlich, auch weil das Wetter etwas besser werden soll.“

Wer sich für eine Fahrt mit dem Riesenrad entscheidet, dreht sich in einer der 16 Gondeln insgesamt dreimal im Kreis und bekommt einen Ausblick über die Stadt geboten – knapp auf halber Höhe der beiden Türme der Kirche St. Peter und Paul, die 55 Meter hoch sind. Je nachdem, wie viele andere Fahrgäste in den Kabinen sitzen, dauert so eine Fahrt zwischen fünf und acht Minuten. „Je mehr Leute, desto länger dauert es, weil man häufiger anhalten muss“, erklärt Hans.

Gelernt hat der 27-Jährige indes etwas ganz anderes: Er habe eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker absolviert. Das technische Verständnis helfe ihm zwar im Umgang mit der Anlage, allerdings habe der Job mit seiner Berufsausbildung fast nichts gemein. Das Schaustellerleben sei ihm aber in die Wiege gelegt worden, denn schon seine Eltern seien auf die Kirmes gefahren, erzählt der junge Unternehmer, der das Riesenrad im Februar angeschafft hat.

Davor war er mit einem Fisch-Verkaufswagen unterwegs, was ihm besonders in Zeiten der Corona-Lockdowns geholfen hat. Denn im Gegensatz zu Karussellbetreibern habe er damit auf Wochenmärkten Waren verkaufen dürfen. Mit seinem ersten Sommer als Riesenradbetreiber ist der 27-Jährige zufrieden. Er komme in ganz Deutschland herum und habe bisher fast immer Glück mit dem Wetter gehabt, zieht er ein Zwischenresümee.

Dass er nie lange an einem Ort bleibt, stört ihn nicht. Sein nächstes Ziel kennt er schon: Nur eine halbe Stunde von seiner Heimatstadt Plettenberg entfernt, wird er ab dem 20. November auf dem Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid vertreten sein.

Rummel und Krämermarkt am Wochenende

Der Rummel in der Lindenberger Kiesgrube geht in den Endspurt: An diesem Freitag und Samstag öffnen die Fahrgeschäfte und Buden in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr. Inklusive Riesenrad gibt es 14 Schausteller mit Fahrgeschäften und Essensverkaufsständen – darunter Autoscooter, Kettenkarussell, Harry-Potter-Laufgeschäft, Riesentrampolin und verschiedene kulinarische Angebote wie Süßwaren, Crêpes und bayerischer Döner.

Am Freitag und Samstag gibt es zu den gleichen Öffnungszeiten wie beim Rummel außerdem noch den klassischen Jahrmarkt mit 60 Fieranten rund um die Aureliuskirche. Angeboten werden Haushaltswaren, Textilien, Spielwaren, Schmuck, Geschenkartikel, Kurz- und Lederwaren, Imbisse und Süßwaren.