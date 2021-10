Mit der Familie auf die Skihütte - Traudel Dambon aus Lindenberg gewinnt 1000 Euro

Mit dem Lösungswort "Schlüsselblume" gewinnt die Lindenbergerin 1000 Euro beim Bilderrätsel unserer Zeitung - ihrer Familie will sie jetzt etwas Gutes tun.

13.10.2021 | Stand: 19:30 Uhr

Bei Erkältungskrankheiten schreibt die Naturheilkunde der Schlüsselblume eine heilende Wirkung zu. Traudel Dambon weiß das natürlich. Die Lindenbergerin ist selbstständige Heilpraktikerin – und ihr hat die Pflanze jetzt 1000 Euro eingebracht. Sie hat am Mittwoch beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen. Die Lösung lautete: Schlüsselblume.

Traudel Dambon hat zum zweiten Mal beim AZ-Bilderrätsel mitgemacht

Viele Anläufe hat die 61-Jährige dafür gar nicht gebraucht. „Ich habe erst zum zweiten Mal mitgemacht. Ich hatte es mir zwar immer mal wieder vorgenommen – aber wenn man es dann nicht gleich macht, vergisst man es auch schnell wieder“, sagt Dambon.

Umso größer war die Freude, als Verlagsleiter Claus Helmbrecht (Lokalausgabe Westallgäu) an ihrer Haustür stand und ihr die 1000 Euro überbrachte. Denn obwohl sie immer mal wieder an Preisrätseln und Gewinnspielen teilnimmt und dabei auch schon erfolgreich war – einen so wertvollen Preis hat sie bislang noch nie abgeräumt.

Sonst Yogalehrerin und Heilpraktikerin, jetzt geht Traudel Dambom mit ihrer Familie Skifahren

Traudel Dambon, die in Lindenberg eine eigene Naturheilpraxis betreibt und regelmäßig Yogakurse gibt, ist gerne an der frischen Luft unterwegs: Wandern, Radfahren, Skifahren. Und in den Wintersport will sie auch ihren Gewinn investieren: Sie möchte endlich mal wieder richtig zum Skifahren gehen – und dazu am liebsten für sich und ihre Familie eine kleine Hütte mieten. „Mal wieder ein Hüttenerlebnis zu sechst, das wäre schön“, sagt die 61-Jährige. Neben ihren Mann Peter, der Mitglied im Alpenverein und somit auch gerne in der Natur ist, sollen auch die beiden Söhne samt Partnerinnen mit dabei sein. „Wir waren eigentlich seit drei Jahren nicht mehr richtig Skifahren“, sagt sie. Wie bei vielen anderen Wintersportlern hat ihr in dieser Hinsicht nicht zuletzt die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als mögliche Skigebiete fallen ihr spontan Damüls oder das Montafon ein.

Das Bilderrätsel läuft seit 1. Oktober. Von Montag bis Samstag sind unter dem Motto „Kombinieren und kassieren“ täglich 1000 Euro zu gewinnen.

