Mit kirchlichem Segen: Pfarrer sendet Sternsinger in Weiler aus

Pfarrer Christian Lang widmet sich in einem Gottesdienst mit einem besonderen Segen den Kleinsten. Wie die Sternsinger-Aktion 2022 in Weiler ablaufen soll.

03.01.2022 | Stand: 04:56 Uhr

Für die katholische Kirche sind die ersten Tage des neuen Jahres alles andere als ruhig. Es stehen die jährlichen Segnungen an. Am Sonntag widmete sich der Gottesdienst den Kleinsten. Rund 40 Kinder und Jugendliche ließen sich in der Pfarrkirche St. Blasius in Weiler für das kommende Jahr segnen. „Früher wurden Kinder nicht so wertgeschätzt. Sie waren die Erwachsenen von morgen. Heute ist das zum Glück anders“, erklärte Pfarrer Christian Lang, nachdem die biblische Kindersegnung durch eine Bildergeschichte erzählt wurde.

Abgerundet wurde der Gottesdienst mit der Sternsingeraussendung. Im Rahmen der Messe wurde den 21 Sternsingerinnen und Sternsingern der Segen ausgesprochen, den sie in den kommenden Tagen an die Häuser in der Gemeinde bringen werden. In Anlehnung an die Heiligen Drei Könige aus der biblischen Überlieferung gehen die Sternsängerinnen und Sternsänger von Haus zu Haus, um den Segen zu bringen und Spenden einzusammeln.

Sternsinger sind trotz Corona unterwegs

Damit das Projekt auch während Corona stattfinden kann, gelten während der ganze Aktion Abstandsregeln. Es ist auch keine direkte Geldannahme vorgesehen – und der Segen wird erst aufgeschrieben, wenn die Tür wieder geschlossen ist.

Das gespendete Geld gehen an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, welches weltweit soziale und ökologische Projekte fördert. Für Pfarrer Lang ist es dabei wichtig, dass der Segen wieder mehr in den Vordergrund rückt. „Die Spenden sind ein erfreulicher Nebeneffekt, aber mir liegt vor allem die Segensbringung am Herzen“, sagte der Geistliche, der seit Oktober in der Pfarreiengemeinschaft Weiler wirkt, zu der Weiler, Simmerberg, Ellhofen und Oberreute gehören. Er trat die Nachfolge von Pfarrer Andreas Schmid an.