Mit Rahmenprogramm: Historischer Salzzug fährt von Immenstadt ins Westallgäu

Fuhrwerke, Kutschen und Reiter fahren demnächst auf den Spuren des historischen Salzzugs von Immenstadt nach Simmerberg. Was genau geplant ist.

26.06.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Exakt 25,8 Kilometer sind es von Immenstadt nach Simmerberg – auf der Route des historischen Salzzugs. Diesen Weg legen am 8. Juli das erste Mal seit fünf Jahren wieder zehn Fuhrwerke und Kutschen sowie über 30 Reiterinnen und Reiter zurück. Sie erinnern damit an die Zeit, als regelmäßig vor allem Salz aus Hall auf dieser Strecke transportiert wurde und den anliegenden Orten zu Bedeutung und Wohlstand verholfen hat. Was genau geplant ist.

Strecke: Der Salzzug startet am Samstagmorgen 9.30 Uhr am Immenstädter Marienplatz. Von dort aus geht es für die zehn Fuhrwerke und Kutschen sowie über 30 Reiterinnen und Reiter am Alpsee entlang über Thalkirchdorf und Oberstaufen

Programm: Mit einem kleinen Marktfest mit Weißwurstfrühstück und Musik verabschiedet Immenstadt morgens ab 9.30 Uhr die Fuhrwerke, Kutschen und Reiter. Um 12 Uhr werden diese zu einem kleinen Rödler-Fest in Thalkirchdorf empfangen, ebenfalls mit Musik und einem kulinarischen Angebot. Gegen 14.30 Uhr fährt der Salzzug durch Oberstaufen. Am Haus des Gastes gibt es eine Moderation dazu. Vor dem beschwerlichen Aufstieg auf den Hahnschenkel werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Rössern, Kutschen und Fuhrwerken an der Kapelle in Genhofen gesegnet. Gegen 17 Uhr wird der Zug dann in Simmerberg erwartet. Hier beginnt bereits um 14 Uhr das Salzfest. Am Nachmittag spielt die Musikkapelle Ellhofen zu Kaffee und Kuchen, abends die Musikkapelle Simmerberg. Ein historisches Schauspiel der kaiserlichen Rodordnung findet außerdem um 17.30 Uhr auf der Bühne am Dorfplatz statt.

Historischer Hintergrund: Im 15. Jahrhundert wurde Salz aus Hall auf den Salzstraßen durch das Tannheimer Tal und das Allgäu bis an den Bodensee

Vorgeschichte: Künftig soll der historische Salzzug alle fünf Jahre stattfinden, bisher wurde er meistens im Drei-Jahres-Rhythmus organisiert. Zum ersten Mal haben Geschichtsbegeisterte 1995 den Salzzug nachgestellt. Damals und auch in den darauffolgenden Jahren zogen die Teilnehmer von Oberstaufen nach Simmerberg. Im Jahr 2013 führte der Zug dann erstmals von Immenstadt nach Simmerberg, ebenfalls 2018. Das besondere am Zug vor fünf Jahren: Die Kutschen, Fuhrwerke und Reiter waren zwei Tage unterwegs und verbrachten die Nacht in Oberstaufen.

Weitere Infos unter www.historischer-salzzug.de