Mit fast 82 Jahren: Dieter Wurm macht Schluss bei "Jugend trainiert für Olympia"

Dieter Wurm aus Lindenberg organisiert den Wettbewerb im Gerätturnen nicht nur, sondern hat ihn auch maßgeblich entwickelt. Jetzt geht er auf Abschiedstournee.

11.02.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Dieter Wurm ist natürlich längst in Pension. Der frühere Lehrer wird demnächst schließlich 82 Jahre alt. Der Schule, genauer gesagt dem Schulsport, ist er aber weiterhin eng verbunden. In seiner Eigenschaft als Bezirksschulobmann Gerätturnen in Schwaben organisiert er immer noch den Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ – wie bereits seit mehr als 40 Jahren. „Es ist für mich eine Herzenssache, weil ich den Wettbewerb selbst entwickelt habe“, sagt der Lindenberger.

Im Sommer wird er dieses Amt dennoch abgeben. „Irgendwann ist Schluss“, sagt er. Aktuell organisiert er gerade seine letzten Wettkämpfe – darunter das Bezirksfinale am 15. Februar in Lindenberg. Und wenn 13 Mannschaften aus ganz Schwaben in der Dreifachturnhalle um den Einzug ins Landesfinale kämpfen, steckt eine ganze Menge Dieter Wurm drin.

Dieter Wurm war früher erfolgreicher Kunstturner beim TV Lindenberg

Der 81-Jährige, der früher aktiver Kunstturner (Spezialität: Boden) und später erfolgreicher Trainer beim TV Lindenberg war, wurde bereits in den 70er-Jahren ins Lehrteam für Lehrerfortbildungen und zum Landesschulobmann für das Gerätturnen in Bayern bestellt.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Margarete Probst-Biendl bekam Wurm vom Kultusministerium den Auftrag, das Turnen für fünfte und sechste Klassen kreativer zu gestalten. Heraus kamen Aufgaben wie Standweitsprünge, Stangenklettern und Staffellauf – unter anderem an der Mittelschule in Lindenberg praxisnah getestet.

Doch nicht nur inhaltlich hat Wurm den Wettbewerb mitentwickelt. Er hatte auch die Idee für die Auswertung, die den Lehrern die Punktevergabe erleichtern sollte. Sie sollten wie gewohnt Schulnoten geben – und ein Umrechnungsschlüssel wandelte diese in Punkte um. So wurde der Schulsport wettkampftauglich gemacht.

Ein Schüler der Fachschule für Datenverarbeitung an der Realschule Lindenberg schrieb nach Wurms Vorgaben ein Auswertungsprogramm. Der Lehrer zog es zunächst für Bezirks- und Landeswettkämpfe heran. Weil es sich bewährte, blieb es aber nicht dabei.

„Um ein einheitliches System für alle Sportarten zu haben, wurde unser Programm für alle Bundesländer übernommen und somit auch vom Deutschen Turnerbund. Hierauf bin ich schon ein bisschen stolz“, sagt Wurm – der auch die EDV-Auswertung beim Bundesfinale in Berlin über 20 Jahre lang persönlich durchgeführt hatte.

Dieter Wurm gibt Amt als Bezirksschulobmann in Schwaben ab

Eine Idee, die in Lindenberg ihren Ursprung hatte, prägt also heute noch „Jugend trainiert für Olympia“ maßgeblich – einen Wettbewerb mit 21 Sportarten und 800.000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen jährlich.

Und so passt es ins Bild, dass Wurm bei seiner „Abschiedstournee“ auch ein Bezirksfinale in seiner Heimatstadt organisiert. Die Realschule und das Gymnasium Lindenberg werden am 15. Februar vertreten sein. Wurm drückt ihnen die Daumen.

„Wenn es eine Mannschaft aus Lindenberg zum Bundesfinale schaffen würde – das wäre der krönende Abschluss“, sagt er. Unter seiner Regie hatte die Mittelschule das in den 70ern mal geschafft – und war sogar Fünfter geworden. Allerdings weiß er auch: „In Bayern ist die Konkurrenz im Gerätturnen groß. Es gibt inzwischen einige Leistungszentren.“

Die Bezirksfinals in Lindenberg (15. Februar) und Günzburg (16. Februar), das Landesfinale Bayern in Nördlingen (Mitte März) und das Bundesfinale Anfang Mai in Berlin, wo er im Schiedsgericht sitzen wird – das werden aller Voraussicht nach die letzten vier großen Wettkämpfe für den 81-Jährigen sein.

Sportbeauftragter im Landkreis Lindau will er zwar bleiben, das Amt als Bezirksschulobmann aber abgeben. Nach über 40 Jahren, in denen er sich auch in der Politik, in der Feuerwehr und beim Roten Kreuz engagiert hat.

Ein Leben für das Ehrenamt, ein Leben für den Sport. „Ich habe mich immer für andere eingesetzt – und habe nur schöne Erinnerungen“, sagt Wurm, der unter anderem 2012 von Joachim Gauck die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik erhalten hat.

Das Turnen war bei seinem Engagement stets das A und O. Und eben auch der Schulsport. „Es gibt nichts Schöneres, als mit jungen Leuten zu arbeiten“, sagt er. Pensionsalter hin oder her.

"Jugend trainiert für Olympia": Bezirksfinale Gerätturnen am 15. Februar in Lindenberg