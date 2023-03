Mit Werkzeug und Luftpumpe: Die Stadt Lindenberg tut etwas für die Radfahrer

Die Stadt wird drei Fahrradservicestationen errichten. Um einen Standort gibt es eine Diskussion. Wer die Stationen bezahlt und bis wann sie geliefert werden.

30.03.2023 | Stand: 10:03 Uhr

Gute Nachricht für alle, die in Lindenberg mit dem Fahrrad unterwegs sind: Die Stadt wird kostenlose und jederzeit öffentlich zugängliche Fahrradservicestationen errichten. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen – und dafür drei Standorte festgelegt: den Stadtpark, das Hallenbad und den Rastplatz am Radweg in Goßholz.

