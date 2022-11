Mittagessen in Kita und Schule in Weiler wird teurer

Der Markt Weiler-Simmerberg gibt künftig Gebühren an die Eltern weiter. Auch eine weitere Erhöhung aufgrund der steigenden Enrgiekosten ist möglich.

17.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sowohl für Kita- als auch für Schulkinder wird das Mittagessen in den Einrichtungen in Weiler-Simmerberg teurer. Das hat der Marktgemeinderat einstimmig beschlossen. Mit der App Kitafino wird in Weiler-Simmerberg das Mittagessen bestellt und abgerechnet. Hierfür fällt pro Mahlzeit eine Gebühr von 20 Cent an. Diese sollen künftig komplett von den Eltern übernommen werden. Bisher hat die Marktgemeinde fünf Cent übernommen.

Zusätzlich verteuert sich das Essen für Erwachsene (etwa Lehrkräfte und Betreuungspersonal), da aufgrund der Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht der Essensverkauf ab Januar 2023 umsatzsteuerpflichtig ist. Der Essensverkauf an Kinder und Jugendliche bleibt umsatzsteuerfrei. Somit bezahlen Kinder und Jugendliche an der Grund- und Mittelschule künftig 3,30 Euro und Erwachsene 4,70 Euro pro Mahlzeit. Bei den Kindertageseinrichtungen sind es 3,40 Euro für Kindergartenkinder und 3,90 Euro für Schulkinder.

Wo das Essen für Kinder in Weiler herkommt

Da das Essen von unterschiedlichen Anbietern kommt, unterscheiden sich die Preise etwas. Die Kindertagesstätte in Weiler und das Haus für Kinder Simmerberg erhalten laut Hauptamtsleiterin Julia Fischer das Mittagessen vom Caterer Familie Giray und die Schule über die Mensa mit Gerichten der Firma Apetito.

Schon in Kürze könnte das Essen allerdings noch teurer werden. Der Caterer habe aufgrund steigender Energie- und Lebensmittelpreise eine Erhöhung Anfang nächsten Jahres geplant.