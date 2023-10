Influencer oder Ingenieur? Wie Eltern ihr Kind bei der Berufswahl unterstützen können

Wie helfe ich meinem Kind beim Berufsstart? Auf diese und weitere Fragen weiß Diplom-Sozialpädagoge Dirk Bayer Antworten. Am Dienstag hält er einen Vortrag.

06.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Herr Bayer, warum ist es wichtig, Eltern beim Berufsstart ihres Kindes zu unterstützen?

Dirk Bayer: Auch wenn die Pubertät manchmal die Beziehung beeinflusst, sind Eltern die nächsten Bezugspersonen für die Jugendlichen. Oft ist es auch so, dass Eltern gewisse Vorstellungen haben, was sie gerne für ihre Kinder hätten. Das ist aber nicht immer passend für die jungen Menschen. Von daher ist es wichtig, dass beide Seiten in einen Dialog kommen, um zu sehen, was zu den Kindern passt und was ihnen wichtig ist. Der Jugendliche versucht, seine eigene Identität zu finden und da ist es hilfreich, wenn er einen Spiegel in Form eines Elternteils hat. Wenn die Beziehung passt, sind Eltern natürlich dafür prädestiniert.

Welche Herausforderungen stellen sich Eltern, deren Kind in der Berufswahl steckt?

Bayer: Ein typisches Beispiel ist, wenn das Kind zum Beispiel Künstler oder – besser noch – Influencer werden möchte. Wenn ich mich als Elternteil mit 30 Jahren Berufserfahrung nur darüber aufrege, blockiere ich den Dialog. Die Herausforderung ist, auf die Wünsche meines Kindes einzugehen und zu fragen: Warum willst du das werden? Gibt es vielleicht einen anderen Job, der dir etwas ähnliches bieten kann?

Auf welchem Weg wollen Sie Eltern bei diesen Herausforderungen helfen?

Bayer: Bei meinem Vortrag in Lindenberg gebe ich Impulse, worauf man als Elternteil achten kann. Ich habe aber auch schon immer wieder einzelne Familien diesbezüglich direkt beraten.

Wie weit dürfen Eltern in die Berufswahl ihres Kindes eingreifen?

Bayer: Es gibt so einen Satz von Jesper Juul (Anm. d. Red.: dänischer Familientherapeut), sehr frei übersetzt: Stehe deinen Kindern nicht im Weg rum. Letzten Endes würde ich mich als Elternteil darauf fokussieren, zu begleiten – ein bisschen wie ein Scout. Das Kind möchte einen bestimmten Weg gehen. Der Scout weiß, dass es dort Berge, Hindernisse und Schluchten gibt und fragt das Kind, wie es damit umgehen möchte. Problematisch wird es in der Pubertät immer, wenn wir als Eltern zu direktiv werden und versuchen, den Jugendlichen unsere Vorstellungen aufzudrücken oder manipulativ schmackhaft zu machen. Natürlich kann ich meine Meinung sagen, aber das einzige, was ich durch direktives Zwingen ernte, ist höchstwahrscheinlich Blockade.

Wir leben in einer Zeit des Fachkräftemangels. Wie hat sich die Berufssuche für junge Menschen geändert?

Bayer: Die Berufswelt ist so vielfältig offen, es gibt quasi unendlich viele Möglichkeiten. Auch als Quereinsteiger kann man inzwischen in viele Jobs einsteigen. Ich habe immer wieder festgestellt, dass das für Jugendliche schnell eine Überforderung ist, sich da zu orientieren. Das war früher tatsächlich einfacher. Da gab es die Firmen vor Ort, den Beruf der Eltern oder das Studium.

Wie können Eltern und Jugendliche sich Orientierung schaffen?

Bayer: Für die Eltern ist es wichtig, in der begleitenden Funktion zu bleiben und die Neugierde für die Interessen ihrer Kinder zu behalten. So können sie sie am besten unterstützen. Vielleicht weiß der Jugendliche, was er machen möchte, aber nicht wie. Die Frage kann man dann gemeinsam lösen und sich auch Hilfe von außen holen, zum Beispiel vom Arbeitsamt oder indem man das Gespräch mit Firmen und Schulen sucht. Vieles können die Kinder aber auch selbst. Meine Tochter hat sich zum Beispiel ganz alleine um ihre Ausbildung gekümmert. Sie kam mit Fragen zu mir und wenn ich etwas nicht wusste, dann habe ich mit ihr Portale im Internet gesucht oder Schulen, die einem Info-Material zuschicken.

Haben Sie noch einen Tipp für Eltern?

Bayer: Vertrauen ist sehr wichtig. Jugendliche zocken zum Beispiel zur Zeit sehr gerne und viel. Für Eltern ist das vielleicht verschwendete Lebenszeit. Aber ich habe schon oft mitbekommen, dass Jugendliche, die viel gezockt haben, ganz besondere Kompetenzen entwickelt haben. Es gibt zum Beispiel viele Strategiespiele, wo man bestimmte Aufgaben erledigen muss. Dabei lernt man schlichtweg lösungsorientiertes Denken. Diese Skills waren dann für die Stelle, bei der sie gelandet sind, sehr förderlich, was niemand gedacht hätte. Die Kinder werden ihren Weg schon finden, auch wenn es für uns manchmal komisch wirkt.

Interview: Anna Stepanek

