Schüler in Weiler greifen zu Spaten und Stecheisen

Achtklässler der Mittelschule Weiler bauen einen Pavillon und nehmen am Handwerkswettbewerb „Mach was!“ teil. Was für Erfahrungen die Jugendlichen gemacht haben.

04.04.2023 | Stand: 05:51 Uhr

Mit kräftigen Schlägen klopft Marius Mellat mit dem Holzhammer auf das Stecheisen, die Holzspäne spicken zur Seite weg. Draußen steht Zimmermann und Bauhofmitarbeiter Günther Holzer und sägt mit zwei Schülern die Holzbalken passend zu. In diesem Schuljahr dreht sich bei den zwölf Schülern im Technikunterricht an der Mittelschule Weiler alles um ein Projekt: Gemeinsam mit Lehrerin Ulrike Wankel bauen die Jugendlichen einen Pavillon mit Sitzgelegenheiten. Mit ihrem Projekt nehmen sie am Handwerkswettbewerb „Mach was!“ teil.

Mittelschule Weiler: Vor drei Jahren stoppte Corona den Wettbewerb

Schon vor drei Jahren wollte Wankel mit einer Technikklasse an diesem Wettbewerb teilnehmen. „Wir wollten Süßigkeitenautomaten bauen und gerade als es losgehen sollte, kam der Lockdown.“ Dieses Mal konnte das Projekt starten: „Wir haben uns zuerst überlegt, was wir bauen wollen und dann im Computerraum etwas rausgesucht“, erzählt Gabriel Gerus. Und weil es rund um die Schule in Weiler wenig Sitzmöglichkeiten gibt, fiel die Wahl schließlich auf einen sechseckigen Pavillon mit einer Sitzbank rundherum.

Lesen Sie auch Schulaktion genutzt: Warum sich Firmen aus dem Westallgäu bei Schülern von Schulen aus Lindenberg und Weiler bewerben

Als der Plan stand, nahmen die Jugendlichen Kontakt zu heimischen Firmen auf und baten um Unterstützung. Und so kamen etwa Mitarbeiter der Firma Bufler und halfen den Jugendlichen, die Fundamente zu setzen. „Die Löcher graben und die Fundamente betonieren, das war richtig anstrengend“, erinnert sich Danial Rahim.

Jugendliche der achten Klasse haben gemeinsam einen Pavillon gebaut. Hierzu haben sie auch die Fundamente betoniert. Bild: Ulrike Wankel

Damit auch künftige Schülergenerationen wissen, wem sie diesen Pavillon zu verdanken haben, haben sich die Jugendlichen mit Fingerabdrücken und Initialen verewigt.

Lesen Sie auch Kindergartenkinder ziehen dauerhaft in Grundschule Weiler ein

Wie auch auf jeder anderen Baustelle, hat das Wetter den Schülern und ihrer Lehrerin die Arbeit erschwert und verzögert. „Wir wollten eigentlich die Fundamente schon früher machen, aber dann hatte es Frost und es ging nicht“, erzählt Ulrike Wankel.

Aus einem Holzrahmen ist der Pavillon aufgebaut. Mehrere Monate haben die Schüler der Mittelschule Weiler daran gebaut. Bild: Anna Feßler

Für die Holzarbeiten waren die Jugendlichen mit ihrer Lehrerin auch bei Zimmerer Tobias Schlechta, das Holz für die Pavillons spenden die Zimmerei Prinz und das Sägewerk Poschenrieder. Auch Günther Holzer, Bauhofmitarbeiter und Zimmerer, unterstützte die Jugendlichen.

Schulprojekt an der Mittelschule Weiler: Spaß und Berufsorientierung

Nicht nur Spaß an der Arbeit und neue Erfahrungen sollen die Jugendlichen bei dem Projekt sammeln, sondern vielleicht auch ihren künftigen Beruf finden. Und der ein oder andere könnte sich vorstellen, etwas in diese Richtung später zu machen. Gabriel Gerus hat vor allem das Betonieren Spaß gemacht und Dustin Posinger fand die Arbeit mit dem Holz spannend. „Vielleicht werde ich Zimmermann oder Industriemechaniker. Ganz sicher weiß ich es noch nicht“, erzählt der Jugendliche.

Viel mit Holz haben die Jugendlichen der Mittelschule Weiler bei ihrem Pavillon-Projekt gearbeitet. Bild: Anna Feßler

Der Wettbewerb „Mach was!“ ist eine Initiative des Unternehmens Würth unter der Schirmherrschaft der Aktion modernes Handwerk. Für alle Schulprojekte gibt es eine Startfinanzierung von 1000 Euro.

Lesen Sie auch

Verletzung der Schulpflicht: Was passiert beim Schwänzen?