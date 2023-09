Mittelschulen Lindenberg und Weiler bekommen erneut ein Berufswahl-Siegel

Das Berufswahl-Siegel bekommen die Mittelschulen Lindenberg und Weiler. Und dies nicht zum ersten Mal.

30.09.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Zum zweiten Mal haben die Mittelschulen Lindenberg und Weiler als Mittelschulverbund das Berufswahl-Siegel verliehen bekommen. Damit werden Schulen mit besonders guter Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet. Neben den beiden Mittelschulen im Westallgäu, tragen auch die staatliche Realschule sowie die Maria-Ward-Realschule in Lindau das Berufswahl-Siegel. Insgesamt bekommen heuer 44 Schulen diese Auszeichnung.

Berufswahl-Siegel gibt es seit 2016/17

Seit dem Schuljahr 2016/17 wird das Berufswahl-Siegel in Bayern verliehen. Es ist ein Projekt vom Arbeitskreis Schulewirtschaft Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft.

An der Mittelschule in Weiler gibt es praktischen Technikunterricht mit Auszubildenden aus Firmen, die Schülerinnen und Schüler nehmen am Projekt „Werkstatt statt Klassenzimmer“ teil und versuchen ihr Glück bei Wettbewerben wie „Mach was!“ Im Rahmen dieses Wettbewerbs haben die Jugendlichen gemeinsam mit ihrer Lehrerin und mit Unterstützung von Firmen und dem Bauhof der Gemeinde einen Pavillon für den Schulhof gebaut.

Lesen Sie auch Schule, Abschluss, Praktikum: Das ist die Gripswerkstatt in Lindenberg

Die Mittelschulen Weil/ar,er und Lindenberg kooperieren außerdem mit dem Verein „praxis bildet“. Dieser unterstützt die Jugendlichen bei der Berufsorientierung und macht mit ihnen Bewerbungstrainings. „Die berufsorientierenden Maßnahmen an unserer Schule ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen“, sagt Doris Mayer-Sanktjohanser, Rektorin der Mittelschule Weiler.

Lesen Sie auch

Was sich die Schüler in Simmerberg wünschen