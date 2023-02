Mögliche Standorte für PV-Anlagen: Diese Konflikte gibt's in Heimenkirch

Heimenkirch will gemeinsam mit Opfenbach prüfen lassen, wo PV-Anlagen sinnvoll wären. Aus dem Gemeinderat kommen massive Bedenken. Was die Befürchtungen sind.

17.02.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Die Gemeinde Heimenkirch will prüfen lassen, an welchen Standorten im Gemeindegebiet Freiflächen-Photovoltaikanlagen sinnvoll wären. Der Beschluss, ein entsprechendes Standortkonzept in Auftrag zu geben, fiel in der Gemeinderatssitzung mit 9:7 Stimmen allerdings knapp aus.

